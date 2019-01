Ivana Yturbe estuvo bien engreída por 'Foquita', pues dicen que le regaló unas carteritas de las marcas Chanel

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me cuentan que IVANA está bien engreída por ‘Foquita’, pues dicen que le regaló unas carteritas de las marcas Chanel y Louis Vuitton. Asuuuu...



MÓNICA CABREJOS ya quiere zafar de Río de Janeiro porque no aguanta el calor y dice que se está asfixiando. ¿Qué quería, nieve? No te pases...



Por el contrario, la cumbiambera GIULIANA RENGIFO está feliz de la vida, disfrutando su gira por Europa. La cantante está en París y se tomó una foto al lado de la torre Eiffel con su esposo. Qué chévere...



Por cierto, YAHAIRA PLASENCIA debuta hoy con un show en Japón. La salsera dice que hará mover el ‘totó’ a los ‘jaladitos’...



Otros que andan haciendo locuras por la ‘Tierra del Sol Naciente’ son AUSTIN PALAO, FABIO y BRUNO AGOSTINI, pues con 14 grados de temperatura, se quitaron los polos para ‘jugar’ a los ‘ninjas’ y causaron sensación, porque más de un japonés se tomó fotos con ellos...



DEYVIS OROSCO dijo que está feliz y que recibió el 2019 lleno de amor, aunque no quiso ahondar mucho en el tema de su pareja CASSANDRA SÁNCHEZ...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina futbolista y hoy golea... Suuuaaaveee.