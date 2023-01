HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... ANDREA SAN MARTÍN asegura que el amor no le está sonriendo, pero comentó que está con harta chamba. Bien ahí...

PAMELA FRANCO fue consultada sobre su encuentro en el matrimonio de BRUNELLA HORNA con el futbolista CHRISTIAN CUEVA, con quien fue vinculada en el pasado, y solo atinó a decir que no habla de terceras personas. Hummm...

Me pasan el talán que el humorista ‘JARRITA’ estaría en conversaciones para sumarse al elenco de ‘JB en ATV’ debido a que no habría llegado a un acuerdo económico con ‘El reventonazo de la Chola’. Me mueroooo...

El actor GIOVANNI CICCIA contó que se divierte mucho grabando sus escenas con la popular ‘Mirada de tiburón’, ÚRSULA BOZA, en la serie ‘Al fondo hay sitio’. Manya...

¿QUIÉNES SERÁN PRESENTADOS EN ESTO ES GUERRA?

A propo, PATRICIO PARODI y LUCIANA FUSTER regresaron de sus vacaciones por Europa y parece que hoy serían presentados en la nueva temporada de ‘Esto es guerra’, que también estaría en negociaciones con RAFAEL CARDOZO... Bueno, soy fuga porque mi amorcito anda acalorado y vamos a darnos un duchazo juntitos. Suuuaaaveee...

