Jazmín Pinedo desmintió que esté en la 'dulce espera', por una foto en ropa de baño que se le veía una barriguita

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood...



MAGALY MEDINA y su notario ALFREDO ZAMBRANO aprovecharon los feriados de Semana Santa para darse una escapadita a Colombia, donde se metieron su respectiva juerga. Provecho...



Por cierto, MARIO HART y KORINA RIVADENEIRA fugaron a las playas de Colán y quién sabe llaman a la cigüeña. Bien ahí...



A propo, PATRICIO PARODI y FLAVIA LAOS derrochan amor a morir a través de las redes sociales, donde compartieron fotografías de su viaje al norte, pero esta vez no fueron con su ‘sombra’ IGNACIO BALADÁN. Ups...



La actriz CIELO TORRES anda un poquito mal de salud, pero aseguró que pondrá todo de su parte para cumplir con sus actividades laborales...



BRENDA CARVALHO y JULINHO cumplieron un año más de feliz relación. Felicidades...



La ‘china’ JAZMÍN PINEDO desmintió que esté en la ‘dulce espera’, a raíz de que compartió una fotografía en ropa de baño y se le veía una pequeña barriguita. Hummm...



MICHELLE SOIFER está ultimando detalles para su regreso a los escenarios e incluso habría grabado una canción con su amorcito KEVIN BLOW, con quien sigue vacacionando en República Dominicana...



Ahora sí me quito porque mi amorcito dice que esta noche me dará mucho cariñito... Suuuaaavee.