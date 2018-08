HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



SHEYLA ROJAS anda media ‘palteada’, pues ayer un grupo de periodistas quiso entrevistarla, pero nunca bajó de su camioneta. Seguro pensó que le iban a tomar un examen de geografía. Por cierto, la rubia aclaró que sí sabe que Europa es un continente y no un país. Manya...



Me datean que SUSY DÍAZ salió embalada para el norte, para darse un baño en las Huaringas y limpiarse de las energías negativas que recibe después de anunciar su noviazgo con su chibolo Walter Obregón. Asu...



Las cámaras de ‘Válgame Dios’ ampayaron al argentino PABLO HEREDIA acompañado de una jovencita. Ambos salieron de la fiesta que hizo FLAVIA LAOS por su cumpleaños. Ups...



JAZMÍN PINEDO reveló que ERNESTO JIMÉNEZ está molesto con ella, porque lo dejó plantado en una reunión. Nooo...



A propo de Jiménez, me datean que el magacín que conduce con MARY CALIXTRO ahora se convertirá en un programa y se llamará ‘En casa’. Manya...



Somos fuga, porque mi amorcito está listo para darme el abrazo del oso... Suuuaaaveee.

