Una modelito de nombre Vanessa sería la nueva 'engreída' de Jefferson Farfán

HOLA, MI BARRUNTO. . Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



La actriz MAYRA GOÑI y FABIO AGOSTINI están viviendo una romántica ‘luna de miel’ en París, Francia. Según las fotos en su historia de Instagram, la parejita visitó el parque recreativo Disneylandia...



Por cierto, me cuentan que por allá también anda muy emocionada ALONDRA GARCÍA, quien pasa las horas visitando ‘ateliers’ y chequeando diseños de vestidos de novia. ¿Por qué será...?



Me cuentan que una modelito de nombre VANESSA sería la nueva ‘engreída’ de la ‘FOQUITA’ FARFÁN y que ahora mismo la morocha estaría en el país de Putin. ¿Será...?



El ‘guerrero’ NICOLA PORCELLA confesó que hace mucho, pero muuucho tiempo está soltero y que ahora sí vive tranquilo. Asuuu...



El último martes, casi corre sangre en el set de ‘Combate’, cuando DUCELIA ECHEVARRÍA y KORINA RIVADENEIRA se ‘pecharon’ y discutieron por un juego. La oxapampina se molestó cuando la venezolana la cogió del brazo y la empujó: ‘No me vuelvas a agarrar y no me vuelvas a tocar nunca. Si vas a estar amenazándome, vete a tu país’, le dijo. Auch...



