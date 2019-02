HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



El actor ANDRÉS VILCHEZ regresó de Ecuador, donde estuvo varios meses grabando una serie, y una de las primeras cosas que hizo fue ir en busca de su ‘pinky’ ALESSANDRA FULLER. Ellos juran que solo son amigos, pero en las redes dizque hacen una linda pareja. Asuuu...



‘CHOCA’ MANDROS se encontró con CATHY SÁENZ en una discoteca y colgaron un video, de lo más felices, donde decían que regresaba LA MAMACHA. Hummm...



KAREN, JAZMÍN y MAGDYEL están ultimando detalles para el estreno de su programa ‘Mujeres al mando’, y se dice que sería una mezcla de ‘Utilísimas’ con ‘Mujeres sin filtro’. Corren las apuestas...



Una fan le obsequió a DEYVIS OROSCO un osito de peluche. Él lo cargó y meció entre sus brazos como si fuera un bebé y dijo que sus fans ya lo quieren ver como papá. Te hablan, Cassandra...



JOTA BENZ, hermano de GINO ASSERETO, contó que está saliendo con la hermana de EMILIO JAIME, pero aclaró que no necesita su permiso para salir con ella. Asuuu...



