Julieta Rodríguez: ¿Miguel Arce dice que modelo trabaja ilegalmente en México? 

ALEJANDRA BAIGORRIA no cree en el ‘clic’ de ‘PATO’ PARODI y GÉNESIS ARJONA, porque dice que la panameña no es el tipo de mujer que le gusta al ‘guerrero’. Asuuu, lo conocen bien...



Por cierto, GUTY CARRERA indicó que la ‘Gringa de Gamarra’ se quedará con las ganas de la apelación, porque la denuncia que le hizo ya fue archivada y no hay vuelta atrás...



MIGUEL ARCE echó a JULIETA RODRÍGUEZ y contó que en el momento en que ambos grabaron un comercial en México, la ‘gaucha’ estaba trabajando ilegalmente. Uyuyuy...



MILENA ZÁRATE se molestó, otra vez, con su hermana GREISSY y precisó que ella quiso armar un ampay sobre su reconciliación, cuando su intención solo fue ayudarla ofreciéndole trabajo... PIERINA CARCELÉN afirmó que está feliz de haber participado en la película ‘El gran criollo’, que se estrena hoy, porque hay muchos niños talentosos...



MAJU MANTILLA contó que en la novela ‘Te volveré a encontrar’ veremos a tres galanes extranjeros y uno de ello será la pareja de ALONDRA...



Miguel Arce triunfa en México