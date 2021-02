HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... América Televisión anunció que GISELA VALCÁRCEL alista su regreso a la pantalla chica y se dará este año. Manya...

AUSTIN PALAO jura que no cometió ninguna falta para que lo saquen de ‘Esto es guerra’ e incluso resaltó que el que no la debe, no la teme. Tan es así que retó a que saquen el supuesto video que comprobaría que tuvo una reacción inadecuada. Me muero...

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ tuvo un duelo de baile con ‘ROBOTÍN’ en ‘América hoy’ y JANET afirmó que el cumbiambero bailaba bien, pero que era un hombre infiel. Soba...

DIEGO CHÁVARRI anda triste porque su novia ONELIA regresó a Arequipa, pero todo parece indicar que volvería pronto y se quedaría a vivir con el popular ‘Diablito’...

La actriz MARÍA VICTORIA SANTANA, ‘La pánfila’, contó que se ha mudado junto a sus hijos a una casa más céntrica y jura que está ‘suelta en plaza’. Asuuu...

LESLIE STEWART se definió como un ‘huracán’ y ‘fuera de este mundo’ cuando le preguntaron, en ‘Un día en el mall’ de Willax TV, cómo se describiría en pocas palabras. La rubia también contó que está feliz por su incursión como reportera en ‘Crónicas de Impacto’...

Somos fuga porque mi amorcito tiene unas manos benditas y jura que esta noche me deja relajadita... Suuuaaaveee.