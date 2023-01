HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... La modelo SAMANTHA BATALLANOS afirmó que JONATHAN MAICELO tiene muchas cosas lindas y por eso los ven compartiendo muchos momentos juntos. Felicidades...

BRUNELLA HORNA se puso seria en ‘América hoy’ cuando le recordaban que conocía Dubái y prefería quedarse callada. Es que hace años viajó con el ‘rey de los cueros’. A propo, su esposo RICHARD ACUÑA le envió un hermoso arreglo floral, pero lo malo es que llegó cuando el programa ya había terminado y se quedó en recepción. Asuu...

YAHAIRA PLASENCIA afirmó que no tendría por qué esconder su romance con JAIR MENDOZA porque es una mujer libre y no le hace daño a nadie y que SERGIO GEORGE no tiene injerencia en su vida personal. Ayayayyy...

La cantante LINDA CABA salvó de sufrir algún accidente el último sábado en el aniversario del grupo Explosión, en Iquitos, pues un dron impactó contra su cabello y tuvo que ser auxiliada por el personal de seguridad... Bueno, soy fuga porque mi amorcito se alucina salvavidas y me dará respiración boca a boca. Suuuaaaveee...

