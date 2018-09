Macarena Vélez no ha dicho nada sobre los rumores de un romance con Diego Chávarri

HOLA, MI BARRUNTO.. . Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



CHRISTIAN RIVERO dijo que no se casaba con su pareja GIANELLA NEYRA, con quien tiene una hijita, porque hasta ahora en su relación todo marcha de maravilla. Qué buena...



La modelo JESSICA BARRANTES vivió una boda de ensueño con su pareja, CARLOS ANDRÉS SALGADO. La ‘excombatiente’ tuvo como invitadas a POLY ÁVILA, MACARENA GASTALDO, ALEXANDRA MÉNDEZ y MICHELA ELÍAS. Tremendo rumbón...



La actriz MAYRA GOÑI sorprendió a su amiga FLAVIA LAOS, pues la grabó mientras salía de la playa y sin ninguna gota de maquillaje. Ambas siguen vacacionando en Ibiza...



Por cierto, en redes sociales están vacilando sin piedad a SHEYLA ROJAS por una foto en donde se le ve leyendo, al parecer, durante su viaje en un crucero. Muchos dicen que el libro está al revés. Nooo...



La ‘guerrera’ MACARENA VÉLEZ fue en busca de paz en el norte del país y viajó con su mamá, tras la ruptura con SAID PALAO. A propo, ella no ha dicho nada sobre los rumores de un romance con el ‘Diablito’ DIEGO CHÁVARRI...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito tiene mucho frío y necesita que lo apapache... Suuuuaaaveeee.