El mensaje de Mariana Ramírez del Villar a Susana Umbert: "Qué agradable es Beto Ortiz cuando no hace programas tóxicos"

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



KORINA RIVADENEIRA regresaría pronto a la pantalla chica, al parecer como conductora, y dijo que la maternidad es uno de sus asuntos pendientes. Bien...



A falta de KEVIN BLOW, MICHELLE SOIFER ahora acude a las instalaciones de América Televisión, de Pachacámac, con su nuevo galán GIUSEPPE BENIGNINI; sin embargo, la cantante prefiere tenerlo escondido en su camerino. Plop...



A pesar de que el viernes se despidió del noticiero matinal de ATV, MILAGROS LEIVA regresa hoy al espacio hasta que arranque su nuevo proyecto. Hummm...



Me cuentan que MARIANA RAMÍREZ DEL VILLAR, productora de ‘Esto es guerra’, le escribió en su perfil de Facebook a SUSANA UMBERT, gerente de Latina: ‘Qué agradable es Beto Ortiz cuando no hace programas tóxicos’. Parece que estuvo pegada a la entrevista que le hizo a GLADYS TEJEDA. Entonces, no vio a la rubia. Asuu...



JANET BARBOZA le organizó una gran fiesta de cumpleaños número 35 a su pareja, MIGUEL BAYONA, en su casa. Ellos estuvieron toda la noche derrochando muuuchooo amor. ¡Felicidades...!



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree médico y dice que esta noche me toca chequeo completito...