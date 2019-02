Nicola Porcella iba a trabajar nervioso, pues tenía un guardaespaldas que lo seguía hasta el baño

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



LESLIE SHAW comentará en la ‘alfombra roja’ de los premios Grammy para el canal ‘E!’. La ceremonia se realizará este 10 de febrero en Los Angeles. La rubia fue elegida por el canal por ser una artista ‘influencer’. Buena, colorada...



Cuentan que NICOLA PORCELLA iba a trabajar bastante nervioso, pues tenía un guardaespaldas experto en artes marciales que lo seguía hasta el baño. Al parecer, le tiene miedo al ‘Galáctico’. Asuu...



SERGIO GALLIANI ingresó a la serie ‘Los Vílchez’, donde encarna a un abogado. Manya...



Me comentan que ‘En boca de todos’ alcanzó 8.2 y ‘Válgame Dios’, 5.1 puntos, el último martes. Ups...



YAHAIRA PLASENCIA debe tomar agua de valeriana para tranquilizarse, porque no aguanta ni las bromas de su jefa de prensa Maritza Rodríguez, a quien le hizo un desplante en ‘En boca de todos’ porque le pidió que dijera la verdad sobre ‘COTO’. Chiquita esta...



NATALIA OTERO comentó que por el momento no piensa casarse con su pareja, pues están ahorrando para el parto y comprarse una casa....



Somos fuga porque mi amorcito se alucina nadador y hoy toca pechito... Suuuaaaveee.