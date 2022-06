‘Peluchín’: conductoras de ‘América Hoy’ salen a favor de Melissa Paredes porque sería jale para nueva temporada

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... La modelo JAMILA DAHABREH parece que anda en amores, pues utilizó sus redes sociales para compartir que un misterioso galán le mandó un arreglo de rosas rojas. Bien ahí...

ANDREA SAN MARTÍN se mostró emocionada porque disminuyó su problema de hígado graso, gracias al balón gástrico, y tiene como objetivo llegar a pesar 65 kilos. Esooo...

El conductor de ‘Amor y fuego’, RODRIGO GONZÁLEZ, ‘PELUCHÍN’, indicó que las conductoras de ‘América hoy’, ETHEL POZO y JANET BARBOZA, ahora salen a favor de MELISSA PAREDES, pues todo sería una estrategia porque la ‘señito’ GISELA VALCÁRCEL estaría pensando en tenerla como jale de la nueva temporada de su programa. Hummm...

CIELO TORRES manifestó que está entusiasmada porque dentro de poco se estrena la película ‘MUNDO GORDO’, donde tiene un personaje. Manya...

ALEJANDRA BAIGORRIA regresó a Lima, tras clasificar al ‘Mundial de Grecia 2022′, y estuvo bien engreída por su amorcito SAID PALAO... Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree Batman y dice que esta noche me enseña la baticueva... Suuuaaaveee.

