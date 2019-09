'La Protagonista' de Josimar, Gianella Ydoña, estaría cobrando entre 3 y 5 mil soles por dar entrevistas 

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



PANCHO RODRÍGUEZ y TEPHA LOZA habrían retomado su relación por enésima vez, y ayer fueron vistos bien cariñosos en una conocida cebichería...



CARLOS VÍLCHEZ se hizo una promesa y aseguró que bajará 7 KG, porque su amigo JORGE BENAVIDES le dijo que las ‘bebitas’ ya no le dan bola por sus ‘rollitos’. Qué buenaaaa...



Me pasan el talán de que la todavía esposa de JOSIMAR FIDEL, GIANELLA YDOÑA, estaría cobrando de 3 a 5 mil soles por dar entrevistas a algunos programas de espectáculos. Asuu...



La conductora JAZMÍN PINEDO contó que se ausentará por unos días de ‘MUJERES AL MANDO’, porque tiene un viaje al extranjero por trabajo. Bien ahí...



ANGIE ARIZAGA respondió a sus detractores, quienes la criticaron en redes sociales por su regreso a ‘ESTO ES GUERRA’, luego de protagonizar una discusión con NICOLA PORCELLA en la calle. La popular ‘Negrita’ dijo que para ella fue una eternidad estar alejada unos días del programa y continuará buscando su crecimiento personal. Humm...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche lo relaje con cariñitos... Suuuaaaveee.