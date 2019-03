HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



REBECA ESCRIBENS ‘troleó’ a ‘ZUMBA’ y dijo que se había puesto tanto polvo en la cara que parecía un mimo. Nooo...



A propo, ‘Zumba’ contó que ROSÁNGELA ESPINOZA besaba ‘rico’, al recordar que tuvieron sus ‘cositas’ cuando estaban en ‘Combate’. Noooo...



El vidente REINALDO DOS SANTOS comentó que FLAVIA LAOS debería quedarse como actriz y no tentar suerte como cantante. Esteee...



PEDRO LOLI indicó en ‘8 de corazones’, de Willax TV, que no invitaría a su boda a JONATHAN ROJAS, porque no es su amigo. Auch...



Por cierto, ayer NÉSTOR VILLANUEVA condujo este programa y no lo hizo mal. Manya...



CLAUDIA MEZA quiere poner tierra de por medio, después de lo vivido en Asia, y adelantó que regresará a Trujillo para continuar con su carrera universitaria. Bien ahí...



MIGUEL ‘CHATO’ BARRAZA, KIKE SUERO y MELCOCHITA por primera vez estarán juntos en un mismo escenario para presentar el show ‘Arroz con mango’. Asuuu...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para vivir una noche loca... Suuuaaaveee.