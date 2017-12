¿Richard Acuña no le dio regalito a Brunella Horna por Navidad?

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



VIVIANA RIVASPLATA salió en defensa de BRUNELLA HORNA y criticó a CARLA BARZOTTI, a quien le recordó su pasado amoroso con el mexicano ROBERTO CANTORAL, que era muchísimo mayor que ella. Chapa esa flor...



A propo, la ‘wawita’ sorprendió a su amorcito, el congresista RICHARD ACUÑA, a quien le regaló por Navidad un Nintendo Switch, pero se quejó públicamente porque el ‘padre de la patria’ se olvidó de su obsequio. Esteee...



El ‘combatiente’ ALEJANDRO BENITEZ, ‘ZUMBA’, se reencontró con su hermano del alma, el futbolista CARLOS ZAMBRANO, con quien se le vio paseando en un yate. Manya...



SHEYLA ROJAS estuvo por el norte, donde celebró la Navidad junto a su familia, pero me chismean que ya está alistando sus maletas porque viajará a las Bahamas, junto a su amado PEDRO MORAL, con quien recibirá el Año Nuevo por las paradisíacas playas...



Me cuentan que TILSA LOZANO ya estampó su firma en Latina para conducir ‘Amor de verano’, que saldría la segunda semana de enero. Bien ahí...



El cantante DEYVIS OROSCO denunció, a través de las redes sociales, que están utilizando su imagen para promocionar eventos de fin de año. Asuu...



Ahora sí me quito, porque mi amorcito dice que esta noche me dará un regalazo... Suuuaaaveee.