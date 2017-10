Rocío Miranda tuvo baby shower sorpresa [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me datean que la cantante ALEJANDRA PASCUCCI dijo que ya no es amiga de LUIGI CARBAJAL porque se enteró de que su excompañero estaba hablando pestes de ella. Asuuu...



La actriz KARINA CALMET escribió muy indignada en su Twitter que le robaron el auto a su hija y pidió medidas drásticas para disminuir la delincuencia...



BRUNELLA HORNA contó que desde que inició su relación con RICHARD ACUÑA ha subido seis kilos y es por eso que todas las mañana va al gimnasio para quemar todas las calorías. Buena...



Me chismean que el sábado le hicieron un baby shower sorpresa a la modelo ROCÍO MIRANDA, quien tiene 36 semanas de gestación. Dicen que el nombre del bebito será Alfonso Gabriel. Agú...



Me comentan que el bailarín cubano OREYKEL es recontracoqueto, pero respetuoso con las chicas, porque tiene pareja... Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree brujo y dice que esta noche sacará el demonio que hay dentro de mí... Suuuaaaveee.

Rocío Miranda