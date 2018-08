Sheyla Rojas ‘troleó’ a Nicola Porcella por burlarse de ella al cantar en ‘El artista del año'

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... SHEYLA ROJAS ‘troleó’ a NICOLA PORCELLA porque se burló de ella al cantar en ‘El artista del año’ y la rubia le respondió que si él actuaba, ella podía darse ese lujo. Plop...



JENKO DEL RÍO reapareció en ‘Combate’ y lo hizo con la pierna en alto. El ex de PALOMA FIUZA se la agarró con PANCHO RODRÍGUEZ y dijo que parece un maniquí, porque no compite. Además, cree que dejó de ser el ‘pitbull’ y se convirtió en un ‘poodle’. Asuuu...



Por cierto, FACUNDO GONZÁLEZ, el firme de la ‘garota’, fue suspendido de ‘Esto es guerra’ por tirar su casco a un chico de producción, quien lo sancionó por una falta que cometió en uno de los juegos. Denle agua de valeriana...



La ‘abogada de los pobres’, LAURA BOZZO, sigue disfrutando de su soltería y se tomó una foto en la playa luciendo ropa de baño multicolor y en redes sociales sus fans la piropearon. No hay mal que por bien no venga...



ALEJANDRA BAIGORRIA es la chochera de Catalina, la pequeña hija de MARÍA PÍA COPELLO, y cuando acompaña a su mamá al programa, no se despega de la rubia... Somos fuga porque mi amorcito dice que esta noche me calentará con sus besos... Suuuaaaveee.