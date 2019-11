HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Luego de ser ampayado haciendo las veces de chofer de LUCIANITA FUSTER, el uruguayo IGNACIO BALADÁN estuvo de violinista en el cine con PATRICIO PARODI, FLAVIA LAOS, IKE PARODI y su novia. Es que los chicos prefirieron pasar una noche tranquila y no salir a celebrar Halloween...



MONIQUE PARDO escogió para la ‘Noche de Brujas’ un disfraz de CHER. La popular ‘Caramelo’ dijo que se cansó de ser pelirroja y se convirtió en una diva. Asuu...



Apropo, en otra reunión, SHEYLA ROJAS no tuvo problema en posar junto a ‘jeque árabe’ que sacudía los petro-dólares. Qué buena...



CECILIA BARRAZA se despidió de los escenarios con un show en el Gran Teatro Nacional. La criolla hizo un recorrido por sus 48 años de vida artística y dijo que prefiere decir adiós cuando aún puede hacer un buen espectáculo. Bien...



