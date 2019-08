Susana Umbert dijo que está contenta con los resultados obtenidos en 'El Valor de la Verdad'

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de Chollywood... El cantante PITBULL sorprendió en redes sociales al compartir la famosa frase de SUSY DÍAZ: ‘Vive la vida y no dejes que la vida te viva’, pero en inglés. Esooo.



MACARENA VÉLEZ fue ‘ampayada’ a la salida de una discoteca, pasadita de tragos y al lado de un joven que la agarraba por la cintura para que no se caiga. ¿Y SAID PALAO? Ojo, ella aclaró en su cuenta de Instagram que el misterioso joven es su ‘primo hermano’. Buenooo...



GIGI MITRE tambien ‘cuadró’ al ‘PATO’ PARODI, después de que el ‘guerrero’ los responsabilizara por las amenazas que recibe, y dijo que ‘está bien ejercitar los músculos, pero también hay que ejercitar el cerebro’. Uyuyuy...



SUSANA UMBERT, gerente de producción de Latina, dijo que está contenta con los resultados obtenidos en el sillón rojo y, a pesar de la buena competencia, ellos nunca bajarán la guardia...



Por cierto el programa más visto el sábado fue la final de ‘Reinas del show’ con 16.6, seguido del ‘El valor de la verdad’ con 14.4 y el ‘Wasap de JB’ con 11.9... Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche le haga cariñito... Suuuaaavee.