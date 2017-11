¿Tilsa Lozano tentada para conducir ‘Amor de verano’?

HOLA, MI BARRUNTO.. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me pasan el talán que ALEXANDRA HÖRLER y RICARDO RONDÓN no continuarían el próximo año en el programa ‘En boca de todos’, porque fueron los únicos ausentes en la preventa de América Televisión...



La modelo PAULA MANZANAL se encuentra de vacaciones por Dubái, pero volverá dentro de unas semanas, pues me chismean que se irá de viaje por fin de año con ERICK SABATER, ‘COTO’ HERNÁNDEZ y una manchita de amigos...



La actriz FLAVIA LAOS comentó que no desea saber nada de escándalos, porque está dedicada a su carrera de actuación y el canto...



La periodista MÁVILA HUERTAS viajó a Estados Unidos con su novio MANUEL GARRIDO LECCA, quien tiene dos nominaciones al premio Grammy Latino. Chévere...



La actriz JOHANNA SAN MIGUEL cumplió 50 años el último martes y a sus amigos no se les ocurrió mejor idea que cantarle el ‘Happy Birthday’ en el escenario, al finalizar la función de ‘Hasta las patas’...



Me datean que TILSA LOZANO está tentada para conducir ‘Amor de verano’ en enero próximo...



Bueno, soy fuga porque mi motorizado se alucina soldado y esta noche tendremos entrenamiento cuerpo a cuerpo... Suuuaaaveee.

