HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... La modelo VANIA BLUDAU se cansó de los rumores de que MARIO IRIVARREN le estaría ‘tirando maicito’ y a través de sus redes sociales aclaró que está sola, soltera, feliz, tranquila y sin nadie que la joda. Uyuyuy...

El cómico MANOLO ROJAS salió negativo en la prueba de descarte del coronavirus y hoy regresa a Pachacámac para grabar en ‘El reventonazo’. Buena... La modelo KORINA RIVADENEIRA retomó la actuación, pues ayer estuvo grabando algunas escenas para una serie que se verá pronto. Y claro, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Eso...

El español FABIO AGOSTINI sigue en las Islas Canarias y comentó en sus redes sociales que se reinventará lanzando una App donde dará consejos y dietas para entrenar. Bien ahí...

BRIYIT PALOMINO, ‘La vampiresa de la cumbia’, contó que la pasó bastante mal. No solo le robaron su camioneta, sino que una tía querida falleció y los shows se cancelaron. Pero ella sigue adelante y ahora se está recurseando vendiendo panes. Buena... Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree brujo y dice que esta noche me saca el diablito que llevo dentro... Suuuaaaveee.