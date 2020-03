Del saque somos carnecita... La firme que ‘Ñol’ hizo la del ‘Chavo’. Se equivocó en no reconocer su falta y encima declaró idioteces en una radio que lo dejaron como un desinformado. Si hubiese tenido ‘muñeca’ manejaba mejor la situación. La Policía se ‘rayó’ porque los hizo trepar paredes y tirar techo. Eso se desinflaba si abría la puerta de la casa y daba las disculpas del caso. No estaba borracho, porque es ‘bombero’ consagrado, pero esos vasazos que se metió lo pusieron eufórico y lo encaballaron. No pudo dominar su molestia.

El perdón de ayer no se lo creo, porque ha sido ‘batuteado’ por su padrino, el ‘Ciego’, que llamó para que no lo boten. Ahora se viene una guerra interna. El ‘Tigre’ pidió que lo saquen de su comando técnico apenas renovó, pero no pudo con el poder de Juan Carlos que no permitió que choquen con su engreído. Se vienen varios capítulos más. Sí, señores...

Ya me contaron que la muchachita que se regaló con Neymar y tuvo un mes de romance con un ‘Ruso’ al que le quiso sacar la inicial de una ‘nave’, lo ha retado a ‘Beto’, ese que firmó por varios clubes extranjeros y nunca se consolidó. Le ha dicho que anuncie públicamente que anda loquito por ella. El delantero está tomando impulso, porque sabe que ella es mil puntos en todos los sentidos. Mientras, la ‘Calavera’, que arma vasitos, anda más preocupado por su caída de cabello. A ese ‘man’ todos los peloteros lo ‘parten’. Qué palta...

Bien el ‘Pompo’ Cordero. El hombre ya está retirado de las canchas de fútbol, pero ahora es entrenador y dirige un equipo de Ayacucho que juega la Copa Perú. Se juntó con sus pupilos, preparó comida en cantidad y la repartió a los ‘cachacos’ que están cuidando la ciudad. Dicen las malas lenguas que después de su buen acto se pidió una cajita para celebrar. ¿Será cierto eso?... Me voy, soy fuga.