Del saque somos carnecita... La verídica que pensé que Alianza Lima iba a tener un mejor debut en la Copa. Lo peor es que me ha dejado más preocupado lo que puede venir en la Libertadores. Los refuerzos no funcionan, porque están por debajo de su nivel. Que Ascues corra por toda la cancha no suma nada, que el ‘Mudo’ Rodríguez ya no esté en el ritmo y velocidad con la chibolada es un punto menos.

Que el gordito Aguiar no solucione nada es lamentable. Que Alexi Gómez no llene los ojos a ningún hincha ya se hace costumbre. Que ‘Beto’ da Silva recién agarre forma no arregla la falta de gol. Que juguemos con uno menos cuando arranca ‘Rocky’ ya es un serio problema. Y con Fuentes jugando de central no le ganamos ni a la selección de tortugas. Para remate, Deza empeora las cosas en la tribuna donde le quieren pegar. Dentro y fuera de la cancha el equipo de Pablito es un desastre. Yo pensé que esta vez se podía tentar la clasificación. Así como los vi el jueves, no creo. Ojalá me equivoque. Sí, señores...

Así que ‘Calcasuelo’ sigue pecando. Me cuentan que el ‘parrillero’ con frecuencia visita a un ‘pescadito’ de Pueblo Libre, a la espalda del hospital ‘Santa Rosa’. Me aseguran que se encuentran en una panadería. Como buen ‘tramposo’, sus citas las organiza entre 12 y 2 de la tarde. Luego llega a casa a almorzar y descansar. Curuju...

Ese ‘Corcho’ es muy ‘duro’ o muy vivo. Todas las tardes se va a San Luis a trabajar en el gimnasio de la ‘bicolor’. Algunos creen que no le gusta gastar y como allí es gratis aprovecha para no chocar con el drilo. Otros aseguran que lo hace para que el ‘Tigre’ sepa que es muy responsable y así asegure su próxima convocatoria. Hummmm...

‘Blooperman’ se arrancó con su mancha’ a Juliaca. El arquero ni bien firmó el contrato pidió que le consigan colegio para sus hijos y los matriculó en ‘one’. Camina a todos lados con su familia. Vale... Me voy, soy fuga.