Del saque somos carnecita… POR SIACA, ME PASAN LA VOZ de que un volante que aún no se decide a firmar por la Vicky, se le ve seguido por el Centro Comercial ‘Risso’, en Lince. Es que tiene su ‘veneca’ con la que siempre se cita por esa zona. Para la ‘nave’, ella sube y se van a pasar buenos momentos. Cuentan que está loquito y no sabe qué le gusta más: los besos de la muchacha o un buen ron cubano. Quéeee…

TODO SE SABE. YA ME CONTARON QUE EL ‘RAYO’, que le pegó a un barbón con pinta de hippie y que ahora juega en México, se ha llevado cuatro brothers a la tierra del ‘chavo’ para que sean sus ‘chalecos’. Aseguran que les paga un sueldo y les manda centro a sus familiares. Parece que le sobra billete. Hummm…

ASÍ QUE ESE DELANTERO TÍO, QUE JUEGA EN LA SIERRA y en los Panamericanos no hizo un solo gol, es querido por sus compañeros, pero en la cancha, porque en el día a día se bota con que tiene mucha guita, que no necesita de la pelotita para vivir. La gente ya está aburrida de su floro. Qué feo…

EL QUE ANDA PEGADITO A DIOS ES ‘CAFÚ’. Está visitando dos veces por semana la iglesia San José, de Jesús María. Siempre con su esposa dice presente y se inclina a orar. Vale… Me voy, soy fuga.