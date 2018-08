Alianza no tiene juego desde enero del 2017. Ese año campeonó porque Dios es grande y Leao Butrón fue el superhéroe

Del saque somos carnecita... Hay gente que se extraña por la derrota de Alianza ante UTC. Para mí es normal porque en año y ocho meses no le he visto a los zambitos un solo partido que me llene. El físico muchas veces los ayudó a conseguir resultados. También alguna individualidad. Pero la suerte, la mesa y ‘ayudín’ se acaban. El equipo no tiene juego desde enero del 2017. Ese año campeonó porque Dios es grande y Leao Butrón fue el superhéroe. En el Barcelona, City, Bayern, Boca, Juventus, PSG y clubes que dieron la vuelta la temporada pasada, las estrellas son los goleadores, delanteros, porque hacen noticia cada semana. Francia se coronó en Rusia y todos hablan de Mbappé, Griezmann, Pogba, Kanté, Varane y Umtiti. ¿Y el arquero? Era bueno, pero no lo mencionan como el mejor. Así de sencillito...



Hay un runrún bravo de que el ‘amigo de Marco Antonio’ tiene sus ‘culebras’ que le salvan la vida. Por ejemplo, cuentan que lo ‘pica’ a un extranjero para cancelar las arrugas que hay en el puerto. Pero no vayan a pensar que el prestamista lo hace de causa. Para nada. El temita es que cobra intereses mensuales. O sea, se beneficia porque su utilidad es mayor que en el banco. Y le pagan porque le pagan. Atrás tiene una batería que lo respalda. Y no va a ser...



Me pasan la voz de que la bronca del ‘Gordito’ con el ‘Ciego’ está en carne viva. Dizque el ‘Tigre’ lo llamó al ‘Choloterco’ para que lo acompañe en la conferencia de su renovación y se tomen la foto los tres, pero se negó rotundamente. El argentino lo mandó a su abogado para que lo convenciera y lo parcharon mal. La última carta fue ‘Bolillo’, que se llevó ajos y cebollas por intenso. Esos parrilleros no hicieron la gestión de sanos. Hay millones de razones que se las voy a desmenuzar el lunes, el primer día de la semana. Curuju...



La firme que no me gusta meterme con colegas que ejercen y los que ya están retirados , pero escucho cada barbaridad que, la verdad, me hace volar. Hay un gerente deportivo que camina con ‘fierro largo’. Los empresarios son un chancay de cinco céntimos. Chapa de los sueldos, premios y a comienzos de año probó 500 chicos en la reserva, que pagaron 150 soles de peaje para que los vieran. Ninguno se quedó. Tengo mucha información con sustento. Que se modere o lo voy a desenmascarar. Él sabe que me refiero a su persona. La próxima le cortó las ‘manos’ por ‘hambreado’. Ayayayay... Me voy, soy fuga.