Del saque somos carnecita... Faltan cuatro fechas y la punta ‘pica como mela’. Alianza se ha metido como jugando a la colada, la ‘U’ guerrea, pero no hace daño, y Cristal va a tener pesadillas con los puntos perdidos en casa. A estas alturas, la localía pasa a segundo plano porque ya viene lo emocional, lo anímico, moral. El que tenga piel de chancho se lleva el Clausura. Bengoechea tiene banca para el medio, pero es frágil, una coladera atrás y así no puede garantizar nada. ‘Iván Cruz’ no tiene delanteros y menos alternativas, así será bien jodido pelear porque cómo ganas los partidos. Barreto es un señorito, queda bien con todos en su conferencia, pero su ‘floro’ no va con el fútbol que pregona. Mucha pizarra y teoría, y en la cancha no hay regularidad de resultados. Todos tienen sus pro y contras. Sí, señores...



Una de las cosas que no entiendo es por qué no revienta Beto da Silva. El delantero ha estado en Holanda, Brasil, Argentina, México y hoy anda arrimado en el Deportivo La Coruña de la Segunda División en España. ¿Cuál es el problema? No lo sé. Quizá la noche, a lo mejor la cabecita o es birutero, de esos que son de chispazos. La realidad es que en ningún lado tuvo continuidad ni protagonismo siendo un delantero con condiciones. Lleva solo 16 minutos en la temporada y no sale ni en lista. Su empresario -o quien lo asesore- debería encontrar un sitio donde vuelva a ganar confianza y no preocuparse en su comisión. A ese paso, prontito desaparece del mapa. Así es...



Por siaca, el hombre fuerte en Arequipa quiere sacar la cola. Ya se cansó de invertir y no ver resultados. Su familia le está metiendo presión y le ha dicho que termine el año y diga más ‘pallares con tallarines’. Este año recién recuperó algo de dinero pasando a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero lleva varios palos gastados y eso se siente en el banco. Ya lo botó de una patada en las cuatro letras al parrillero que trajo como entrenador, pero también debería hacer lo mismo con el recomendado del antipático que hace y deshace en el club, y cuando hay problemas se hace el loco. A ese comanche la gente ya no lo pasa. Qué feo... Me voy, soy fuga.