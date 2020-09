Del saque somos carnecita... La ’U’, a diferencia de Alianza Lima, ha encontrado un jugador que le puede ayudar a definir partidos como el charrúa Dos Santos. El delantero no es una maravilla, pero para el torneo local marca la diferencia. Los zambitos se esperanzan en el ‘Pato’ Rubio y hasta que se acople y se entienda con sus compañeros, llegará la Navidad. Encima, el ‘Comandante’ recién está conociendo a su equipo. ‘Iván Cruz’ ya tiene un once trabajado que le dejó ‘Don Goyo’. Si se olvida de deudas y Donald Millán sigue en crecimiento, podrían soñar con algo bueno. En la próxima fecha enfrentará a Alianza Universidad y podría ampliar su ventaja. Cristal es otro al que le veo chances, encima no tienen que viajar al calor ni la altura. Así se han dado las cosas y solo les queda aprovechar la ocasión. Y no va cher...

Ya me contaron que hay dos ‘pesos pesados’ de la Vicky que son mal vistos por sus compañeros, porque en lugar de sacar cara por ellos le dicen sí a todo lo que ordenan los directivos. Hace un tiempo ya estaban con roche porque no pelearon cuando les ‘mocharon el sobre’. Ahora que pretenden hacer lo mismo, tampoco han reclamado por el grupo. Las malas lenguas aseguran que ese fue uno de los motivos por los que un extranjero se quitó del equipo. Ya no los pasaba y, si se quedaba, iba a correr puñete. Asuuuuu...

Me datean que el ‘antipático’ está metiendo por los ojos en San Luis a un ’9′ que juega en la tierra del ‘Chavo’. Como él lo dirige, habla maravillas del delantero y lo vende como el sucesor del ‘Depredador’. Lo malo es que a algunos no les cayó bien que cuando lo sondearon, el muchacho dijo que estaba indeciso porque también lo estaban ‘floreando’ para que juegue en la selección de los charros. Es o no es...

La firme que al chamaco Celi hay que destrabarlo en ‘one’ por su bien. Su pase a la ‘Academia’ de Argentina aún no está descartado, pero la están haciendo larga y podría quedarse sin soga ni cabra. Tiene que dejar de pensar en el barrio, en la ‘huevadita’ y ponerse serio. El fútbol gaucho es una vitrina que puede ser un buen trampolín a Europa, si la sabe hacer. Así es... Me voy, soy fuga.