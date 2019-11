Un brasileño florea a los chibolos con llevarlos al Santos, Botafogo, y al Flamengo, pero no los coloca ni en Copa Perú

Del saque somos carnecita. .. El fútbol peruano es un caso y por eso somos un chiste en la Copa Libertadores y Sudamericana. Alianza, ‘U’ y Cristal jugaron como equipos chicos el fin de semana. Alianza Universidad se llevó un punto de Matute y parecía que estaba en un concierto de los ‘Van Van’, porque bailó salsa cubana y nunca le quitaron la pelota. Lo de ayer en el estadio Nacional también ha sido patético para Ángel Comizzo y compañía. Muni, que trata de salvarse del descenso, se lo almorzó con todas las cremas.

Cristal sufre por no tener un goleador y no es excusa que haya perdido por un error de su arquero y un zaguero sanazo que no cortó un contragolpe. Mannucci sin estrellas fue más efectivo. Lo que me llama la atención, por lo que muestran, es que los tres tengan chances de ser ganadores del Clausura. Qué feo...

Me pasan la voz de que la producción de un programa donde hablan de ‘tamaños’, ‘rendimientos’, ‘crema volteada’, ‘pan con pan’ y ‘todos contra todos’ y echan a la gente, timbra seguido a un ‘Loco’ que anda desocupado y con problemas de hipotecas. El hombre los arrocha, los mece, los sube al columpio, pero insisten. Ahora hay un runrún de que se han contactado con un familiar, que ha respondido que por 250 mil soles puede interrumpir sus ‘vacaciones’. Lo que no sabemos si es joda o es porque está ‘aguja maruja’. Asuuuu...

Ese brasileño, que en su época de pelotero era cacharrero, galán y campeonó con figuras de la farándula, la pega de empresario. Este ex Boys, Cristal, ‘U’, Estudiantes de Medicina, Bolognesi y Muni, florea a los chicos con que los va a llevar al Santos, Botafogo, Flamengo, Vasco de Gama y al final no los coloca ni en Copa Perú. Al hijo de un ‘Toro’, como no le encontró nada, le ofreció llevarlo a Alianza Universidad y lo mandaron a la mela. Rexuxa...

No entiendo a esos peloteros que copian lo malo de los ‘rankeados’. Un arquero seleccionado anda con dos ‘asistentes’. Uno le lleva la casaca y el otro el maletín. Que yo recuerde, el tío Chumpi, Uribe o ‘Panadero’ jamás caminaron con ayayeros. Esos bravos de bravos no pensaban en ponerse Gucci, Louis Vuitton ni nada caro. Eran champú, jaboncito y punto. Ni siquiera se echaban gel. Además, a lo mucho ‘lateaban’ con neceser y marca Calvo todavía. Cero disfuerzos. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.