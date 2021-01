Del saque somos carnecita... La firme que soy barrio toda la vida y la calle ‘pica’ en el Callao. Corre bala a cualquier hora del día, no importa el lugar, pasa un carro o una moto, te sueltan una ráfaga y ya no la cuentas. La balacera de la noche del jueves, donde resultó herido el ‘Pato’ Arce y murió un chibolo del Cantolao, es la muestra de lo que digo.

Ya no importa si eres conocido o nada. Ahora los chibolos ‘mataporgusto’ llevan ‘fierro’ y no respetan a nadie. Por eso le aconsejo al chamaco Yuriel Celi que se deje de ‘huevaditas’ y piense en su carrera. Que su empresario le busque un equipo de afuera y no lo rechace como hizo con Racing. La palomillada y la ‘joda’ es un ratito. Piensa en tu futuro y cuida tus piernas. Sí, señores...

Me cuentan que ‘Cachurrito’ vuelve al ataque. La nueva chica a la que le canta por ‘Wasap’ se recursea de impulsadora y antes era bailarina. Ella vive cerca de Surco y él la apoya con sus buenos ‘centros’ para que no la pase tan mal. El muchacho es mano abierta, solidario, romántico y tan buena gente que siempre llega alguien y se lleva su ‘personal’. Plop...

Bien el chibolo Dulanto. El jueves se fue en busca de dos utileros en Ate y los llevó a una cebichería. Les dijo que podían pedir lo que quieran, porque ahora que está ‘ganado’ no se olvida que ellos lo engreían cuando recién empezaba en la pelotita. Chévere...

El FÚTBOL PERUANO ESTÁ DE DUELO. En Cusco, el jugador de Cienciano Bryan Hermoza, de apenas 25 años, falleció en un accidente automovilístico junto a la árbitro Juana Segura. Tenían toda una vida por delante. Desde aquí todas las fuerzas y condolencias para sus familias... Me voy, soy fuga.