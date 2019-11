Del saque somos carnecita... Cada vez más se calienta el Alianza-Cristal por las semifinales. Los blanquiazules se han alejado un poco del juego del pelotazo, pero es una variante que la conocen de memoria. La ven hasta en la sopa. Si las cosas se ponen duras, no dudarán en hacer llover balones al área celeste en busca de un cabezazo, un rebote o lo que sea. En este tipo de partidos ya no se pide jugar para la tribuna, solo sirve ganar o ganar. La historia solo recuerda al campeón. Así es...

Los ‘cheleros’ tienen una mejor propuesta en la cancha, pero desde que se lesionó Emanuel Herrera bajaron su eficacia goleadora. El artillero argentino ya anunció que reaparecerá el domingo y siempre ‘vacunó’ cuando enfrentó a Alianza. Desde ya es una preocupación para el ‘Profesor’ y aunque no lo quieran admitir, saben que con su presencia los ‘celestes’ se repotencian. Curuju...

En algo sí son iguales: ambos equipos débiles al fondo. Los dos se han ‘comido’ goles que les significó perder puntos ganados y ahora tendrán que definir al otro finalista justamente por no saber ‘liquidar’ a sus rivales. Y no va cher...

Tener a Pedro Gallese le da tranquilidad en el arco, a pesar de que no es el mismo de la selección. Si se resiente, Alianza tiene a Leao. En cambio, Cristal tiene un arquero que no pasa por un buen momento y encima las malas lenguas aseguran que anda mal del corazón porque ya no baila la macarena. Asuuuuu...

Me voy, soy fuga.