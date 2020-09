Del saque somos carnecita... Todo se sabe. El zambito que se peina como Ozuna estuvo ‘apoyando’ a una mamacita de Lince, con la intención de llevársela cuando reabran los aeropuertos, pero me cuentan que hace pocos días la muchacha lo bloqueó de todas sus redes. Parece que se la ‘arranchó’ un chamaco de La Molina, que no es famoso, pero tiene billete, ‘pepa’ y sangre. El que puede, puede...

Me pasan la voz que ‘Chiquito’ va a ser abuelo. Ya está próximo a nacer su nieto y sufre porque no puede ir a verlo a Estados Unidos. No hay vuelos y así hubieran, está prohibido de pisar la tierra del ‘Tío Sam’ por el temita de las visas. Así es la vida, tarde o temprano los errores se pagan. Y no va a ser...

El ‘Rey de los bloopers’ se creyó influencer. Llamó a una tienda de makis, les pidió por delivery y después les dijo que podía promocionar el producto por su Instagram. Llegaron, le entregaron la ‘jama’ y cuando quiso cerrar la puerta le dieron la boleta, porque no querían que haga propaganda ni nada. Rexuxa...

Problemones en la ‘Franja’. Este 17 de setiembre será la asamblea de socios para llamar a elecciones vía online. Solo tendrán acceso los que están al día en sus cuotas y, extrañamente, la cuenta donde se hacen los depósitos ya no permite más pagos. Hay un rumor fuerte de que solo estarán presentes los amigos del actual presi, quien no quiere dejar el cargo. Huuuuummmmm... Me voy, soy fuga.