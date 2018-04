Del saque somos carnecita... Claudio Pizarro es el jugador peruano más exitoso de todos los tiempos a nivel de clubes. Y lo he repetido en esta columna un millón de veces, porque es un orgullo para el país. Pero ayer descendió con el Colonia en la Bundesliga y la verdad que lo lamento, porque será un lunar en su carrera exitosa por Europa. Entiendo que su desesperación por estar en el Mundial hizo que a los 39 años prolongara su permanencia en el fútbol. Aunque la firme, hay que saber cuándo dar un paso al costado. Andrés Iniesta siente que ya no está al ritmo de la alta competencia y anunció su despedida del Barcelona para ir a China, donde parado la va a romper. El ‘Bombardero’ se hubiera venido a Alianza y se iba por la puerta grande. Parece que quiso ser marino como su viejo y se graduó de alférez con su primera pita. Sí, señores...



La verídica que el ‘Profesor’ era un 10 clásico, habilitador, creativo, de buen pie, la tocaba como los dioses y la pelotas paradas eran suyas. Hizo tremendo goles de tiro libre. Lo que no entiendo ahora es por qué el equipo de la rica Vicky juega tan feo. Dicen que los equipos reflejan a su técnico, pero da la impresión que solo lo copian fuera de la cancha, donde es muy pícaro. Hummmm...

Friburgo se salvó y Colonia de Claudio Pizarro descendió: Así reaccionaron los jugadores:

La ‘Foquita’ está recontrafeliz con su hijo, que ayer jugó un campeonato en una canchita de Surco. El chamaquito marcó dos goles y el delantero en ‘one’ llamó a la mamá y le pidió que le mande un video. ‘Jeffry’ colgó las imágenes en sus redes sociales y sacó pecho. Vale...



Me avisan que renovaron todo el vestuario crema del ‘Monumental’. Lo pintaron, pusieron separaciones de madera para la privacidad de cada integrante, aunque lo malo es que pegaron fotos gigantes de ‘Ven a mi casa’ y el hijo del tío de la tele. La firme que ese par desentona en un club donde brillaron excelentes defensas. Asuuuu... Me voy, soy fuga.