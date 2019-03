Hoy arranca la Libertadores para los equipos peruanos y ojalá que no vivamos una pesadilla como años anteriores

Del saque somos carnecita.. . Hoy arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores para los equipos peruanos y ojalá que no vivamos una pesadilla como años anteriores. Melgar tiene la oportunidad de sumar sus primeros puntos ante un San Lorenzo que hace 12 partidos que no gana en Argentina, además en la altura siempre tiene que hacerse fuerte. Cristal tiene un grupo accesible, de lo menos complicado en las últimas ediciones y encima el fixture se le acomoda. Puede avanzar a octavos. Alianza tiene una serie difícil en el papel, pero cuenta con un técnico zorro, ganador del torneo con Boca. El apoyo del hincha será fundamental para hacer sentir la localía en Arequipa, Nacional o Matute. Y no va cher...

Los papelones deben quedar en el pasado. Qué feo es ver a clubes peruanos con cero puntos en la Copa. Los más jóvenes deben aprovechar la vitrina para dar el gran salto. En 1997, ‘Ñol’ Solano hizo un gran torneo con Cristal que fue subcampeón, lo fichó Boca y luego llegó a Europa donde jugó por 13 años. No hay nada mejor que ver a un futbolista crecer deportivamente y llenar de ceros su cuenta para asegurar hasta los nietos. Así es...

Para mí, el ‘guachimán’ Pacheco debería ser fijo en esta convocatoria del ‘Tigre’. El muchacho es fuerte, desborda bien, encara y tiene gol. Ojalá siga así y pronto se vaya a una buena liga del extranjero. El problema era que en la Sub-20 no tenía entrenador, por eso no explotó como debía. Así es... Me voy, soy fuga.