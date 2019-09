Cucurucho ha empezado a pecar otra vez con la chica que lo cerró con un buen billete, pero él no es rencoroso

Del saque somos carnecita. .. Estoy sorprendido por la reacción de mi querido Sport Boys, que de 15 puntos ha conseguido 13 y sueña con mantenerse en Primera. Yo no oculto mi hinchaje porque soy rosado neto, al mango, al rojo. Respiro mar brava desde la barriguita de mamá. Para mí las balas son cuetes y nada me alejará de mi Callao, a donde bajo todos los días. Allí la mayoría es gente emprendedora, honesta, leal y sana. Así que ‘paren’ si les molesta que hable de la ‘Misilera’. Aquí también se le pega cuando hacen mal las cosas. Ahora viene lo picante. No volteemos hacia atrás y sigamos con la misma humildad.

El que pestañea se va pa’ La Habana. De la Haza, Tejadita, Ross, Balbín y el ‘Chucho’, quienes son los más experimentados, ubiquen, cuadren y guapeen a la muchachada. Todavía la cosa está color ‘Kanko’. Hay que seguir guerreando, remando. Esto se decide en la última fecha. Sí, señores...

Tremendo triunfo el de ‘La Peña Cachetada’ por 3-2 sobre los ‘Once Machos’ de mi ‘brother’ Aldo Miyashiro, en su cancha de Chorrillos. Hubo goles, taba, expulsado (‘Puma’), show, fotitos y la joda de los chalacos en la tribuna. Hay que reconocer que más allá de que son famosos y figuras de la televisión, como equipo mantienen el orden y ritmo todo el partido. Ahora que no se barretee con que acabamos pidiendo tiempo, porque hasta el Barcelona, Liverpool y Real Madrid revientan la pelota en los últimos minutos.

La clave estuvo en la ajustada de ‘Cuto’ al pericotero ‘Jaime Culicich’, el causa de ‘Cachín’ en ‘Asu mare’. Lo sacó del campo porque ya estaba cargosito. Bien Carranza a sus 55 años. Llega al área como un chibolo y eso que viene de una operación. Las gracias al ‘Chevo’ Acasuzo, que le dio nivel a la mañana deportiva y a los que participaron de la pichanga. La revancha es en dos semanas, en el Callao. Que vengan con toda su batería y reforzados, no hay problema. Y no va a ser...

Ya me contaron que a la ‘Sombra’ lo controlan al milímetro, por GPS. Desde que volvió de Arabia anda muy inquieto, afanoso. Es que ya se contactó con la muchachita de San Juan de Miraflores. Recuerda que por ella ya se te movió la casita y no vaya a ser que se repita la historia. No vale la pena dormir en sobresalto. No hay como dejar el celular en el dormitorio, cocina, sala y sin clave, porque ninguna trampita o pantaloncito te va a llamar. Y no va cher...

Hay un runrún de que un ‘Cucurucho’ es débil al mango. Se le caen las babas cuando ve al personal que vive por la avenida Tomás Valle, camino al aeropuerto. Dizque han empezado a pecar otra vez y la chica es la misma que lo cerró con un buen billete, pero no es rencoroso, ya se olvidó y ella en agradecimiento, lo visita a Cajamarca. Va una vez al mes. Provecho... Me voy, soy fuga.