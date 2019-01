Del saque somos carnecita... Hay un runrún fuerte que dos consagrados, que se querían como hermanos, se han distanciado y todo por culpa de un ‘Cake’. Dicen que tuvieron un roche por un billete que ofreció una marca de celulares y parece que el ayayero jugó a dos cachetes y provocó que los amigos tengan un cortocircuito. Por eso es que uno de ellos se alejó de la capital para no estar en el ‘diablo’ del otro, cuando siempre era el primero en tomarse fotos juntos y subirlas a las redes sociales. Ayayayyy...

Así que el ‘Turco’ se pasó de ostra. Prefirió irse a su tierra y no regresar junto a los seleccionados para no comerse el budín con pasas cuando llegara al ‘Jorge Chávez’. Fácil va a esperar que pase la tormenta y uno de estos días llegará de madrugada como si nada. El ‘Tigre’ arribó en uno de los grupos y no pudo ocultar su fastidio por la mazamorra que había hecho su paisano. Qué palta...

El mejor fichaje, al menos como nombre, es hasta ahora el técnico Miguel Ángel Russo. Pero en su equipo no veo jugadores que marquen la diferencia a nivel internacional. Esa defensa es un portón abierto. Ojalá les alcance el tiempo para fichar a un central de categoría. Guarda que Inter de Porto Alegre o River le pueden llenar la canasta. Así es... Me voy, soy fuga.