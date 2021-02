Del saque somos carnecita... Esta semana arranca la Copa Libertadores. Ojalá que esta vez no sea una tortura para los hinchas. El año pasado nos comimos una vergüenza monumental, fuimos el hazmerreír de la prensa internacional. Los ‘poetas’ serán los primeros en lavarnos la cara ante los ‘chamos’ del Caracas y es la oportunidad para que el ‘Cacharrero’ demuestre que puede ser útil a la selección. Que guarde piernas y solo ponga ‘turbo’ en el verde. Y no va cher...

Ya me contaron que una ‘Academia’ está buscando un gerente que se encargue de los temas del fútbol. Le han apuntado la placa a un ‘Cabezón’ que en su época de futbolista la rompió con la franja, pero ‘Antonio Banderas’ se está metiendo por los palos. Dicen que hasta ha bajado sus pretensiones con tal que se olviden del papelón que hizo en la temporada anterior, porque el equipo donde estaba se fue pa’ La Habana. Asuuuuu...

La firme que no entiendo a algunos dirigentes. En el puerto, un club donde juegan con ‘delfines’, se ha reforzado con un extranjero que no fue nada ‘santo’. Las malas lenguas aseguran que varias veces lo vieron llegar muy movido a entrenar. Un día lo fueron a sacar de su casa y no tenía ni un mueble, tampoco cama, solo un colchón. Los malos ejemplos abundan y llevan uno más para malograr a los chibolos. Ayayayay...

Los más felices en el Rímac son los juveniles que debutaron el año pasado y mostraron condiciones. Los llamaron de la gerencia y les aumentaron el sueldo. Un buen gesto para motivarlos a seguir creciendo. Pensar que hay equipos donde hacen debutar chibolos por obligación, encima los ‘manguean’, solo se ponen las ‘pilas’ cuando tienen una oferta y se pueden ir sin dejar nada al bolsillo. Asuuuuuuu...

