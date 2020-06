Del saque somos carnecita... Ayer estuvo de ‘diablo’ uno de los jugadores más ‘calidosos’ con las mujeres. Sí, la ‘Culebra’ cumplió 29 añitos y amigos, compañeros y familiares lo saludaron por las redes. La conductora de televisión, la flaca que practicaba motonáutica y todas las coloradas que son sus ex y lo disfrutaron, fijo que se acordaron del morochito, pero mentalmente porque ahora convive con una modelo, una española con la que tiene gemelos. El ‘Cacharrero’ de Matute que se regala de novio con la ‘Turbo’ debe aprender de André, que de soltero jugaba bien los ‘naipes’. Sí, señores...

Ya me contaron que un ‘bombero’ que está con ‘anticuchos’ en la rica Vicky es cara de palo al mango. Hace poco lo ampayaron liquidando y es el primero en pitear por sus monedas. Pero como lo han mandado a la ‘congeladora’ por no aceptar la reducción de sueldo, en one timbró a Arequipa para sondear si lo querían y le respondieron que le podían dar una caja de toffees mensuales. Si quiere mantener la chamba solo tiene que portarse como un santito y bajarse de las nubes con su salario. Rexuxa...

El ‘Rei’ llega entre hoy y mañana a Piura. ‘Rafo’ ya lo tuvo en Cajamarca y está seguro de que lo hará dormir antes que empiecen los noticieros de la noche. El DT lo voltea cuando trampea y se mete unos ‘pomos’. También cuando ‘tira maicito’ en Instagram. Lo apapacha, engríe, mima, le da consejos y también lo aprieta para que la rompa en la cancha. Ojalá que con tanto calor que hay por el norte no le dé mucha sed. Curuju...

¿Se acuerdan de Julio Rebatta? claro, el exdelantero de Universitario que se retiró del fútbol por un accidente automovilístico en el año 80 donde se luxó la columna. Falleció ayer a los 65 años y desde aquí enviamos nuestras condolencias a sus familiares. El iqueño apareció en el José Carlos Mariátegui en la Copa Perú junto al ‘Mango’ Olaechea. Que Dios lo tenga en su gloria... Me voy, soy fuga.