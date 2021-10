Cueva debe entender que las Eliminatorias no son la pichanga de su barrio, donde se apuesta una caja de ‘chelas’

Del saque somos carnecita... Estaba seco, privado, y de pronto suena mi celular a las 7:25 de la mañana. Era mi WhatsApp. Un audio de voz. “Bombardero, Cuevita es mi engreído, suéltalo que lo has chancado duro”. Era un mensaje de mi tía ‘Mara’, a la que respeto y aprecio. Ella nunca me ha pedido nada y no le puedo decir que no. En ese momento pensé que el ‘Chato’ es un bendecido y ha nacido parado, porque tiene al mejor padrino (Gareca) y abogada del Perú. Otra persona me llama y la mando a la mela. “Se equivocó, pero no lo mates. Hay que levantarle la moral”. Las palabras de la doña para mí son ley.

Por siaca, aquí no hay nada personal con ‘Aladino’. Pero necesita un remezón. Tampoco quiero quitarle su esencia como jugador, solo debe entender que las Eliminatorias no son la pichanga de su barrio, donde se apuesta una caja de ‘chelas’ o plata. Esto se trata de un Mundial, de la gloria. Así que ya pasó y la sabiduría de un ser humano es saber escuchar. La lección es que se ponga serio y haga ‘huachas’ cuando vayamos goleando. Sí, señores...

Peruvian players reacts at the end of a qualifying soccer match for the FIFA World Cup Qatar 2022 against Bolivia at Hernando Siles stadium in La Paz, Bolivia, Sunday, Oct. 10, 2021. Bolivia won 1-0.(Martin Alipaz/Pool via AP)

NADIE DA UN CENTAVO POR EL PARTIDO ANTE ARGENTINA

La verídica es que nadie da un centavo por el encuentro del jueves en Buenos Aires. Que Argentina es una máquina, que son unos aviones, que Messi se liberó después de la Copa América, que Lautaro es un toro, que la albiceleste ahorita es más que Brasil, que ‘Dibu’ Martínez es como Fillol y tantas boludeces más. La previa es para calentar los partidos, ponerle picante y picar al rival. Lo que vale es lo que sucede en la cancha. En 1985 vino Maradona a Lima en su plenitud junto a Pasarella, Valdano y otros ‘monstruos’ y les ganamos 1 a 0 con gol del ‘Ciego’ Oblitas.

En la revancha nos empataron 2 a 2 a la mala cuando metieron con pelota y todo a Chirinos en el arco del ‘Monumental’ de Núñez. Aquella tarde Uribe, Cueto, Barbadillo, Velásquez, ‘Panadero’, Duarte y los otros ‘bravos’ se sentaron de la noticia y dieron cátedra, un concierto de fútbol. Creo que junto al ‘Centenariazo’ del 81 ha sido lo mejor que han visto mis ojitos negros. Así es...

HAY QUE CAMBIAR EL CHIP

Toca demostrar al equipo del ‘Tigre’ que no son un equipo del montón. Que tienen carácter, rebeldía y huevos para regalar. En la adversidad se ve a los verdaderos guerreros. Ya fue lo de La Paz. Hay que cambiar el chip y mentalizarnos que se nos viene una final. Así de sencillo. Lo ideal para no alejarnos del repechaje es sumar. Olvidémonos del ‘extraterrestre’. Ese adjetivo es marketing. Messi tiene dos piernas, dos brazos, aprieta el botón del inodoro y usa bastante papel higiénico. Como tú, como yo, como todos. Vamos con fuerza a las divididas y la boquilla. Desde que las selecciones salen de cacería contra Neymar, el ‘Scratch’ ya no se la lleva de alivio. Imitemos lo que resulta. Y no va cher... Me voy, soy fuga.