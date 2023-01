Del saque somos carnecita... La firme que el fichaje de Valera en Universitario debe tomarse con pinzas. Es un buen delantero, pero parece que en la crema no han tomado en cuenta que podrían meterse en un lío económico con Al-Fateh, si decide denunciar al delantero por abandono del club. Los árabes están botando espuma por el tema de ‘Aladino’ y han dicho que irán con todo a la Fifa y eso frenó su llegada a Matute. Ojalá que en Ate se hayan asesorado bien, porque si le dan la razón a los ‘jeques’ el ‘9′ podría estar varios meses sin jugar y toda la inversión se iría al tacho. Así es...

Ya me contaron que el ‘10 de la calle’ tantea en todos lados. Ahora que ya no tiene la presión de ir a entrenar, apunta y dispara a ganador. Dicen las malas lenguas que ha regresado con la contadora de La Molina, una amiguita cariñosa que dejó de ver porque él se alucinaba actor y todo lo veía grabar para el recuerdo, y eso a ella le molestaba. Ahora han decidido que lo que se haga sea por mutuo acuerdo o sino, bye, bye y next. Curuju...

Un consejo hasta de un conejo

A los peloteros que están en la plenitud de su carrera, aprovechen, junten su dinero, no despilfarren y guarden pan para mayo. Hay un defensa que jugó en Europa, tenía fama, billete, chicas y locales para él solo, pero ahora anda bajo de ‘money’ y él mismo se encarga de repartir los volantes de su academia de fútbol en las avenidas de su barrio, frente al aeropuerto. Todos los días se levanta a las 6 de la mañana y se para en los semáforos entregando los avisos para así ahorrar costos. Muchos no entienden que el fútbol tiene su final, no es para siempre. Y no va cher...

Ya me enteré que en la cuadra 31 de la avenida Salaverry hay un ‘point’ donde se arman los contratos más turbios de la pelotita. En una de las mesas se sienta un empresario que tiene el mismo apellido del ‘Loco’ que le hizo dos goles a Brasil en Belo Horizonte. Dicen que por ahí han visto a dirigentes truchos y hasta ‘hombres de negro’ con ganas de ganarse un extra. Ayayayayyyy...

Me cuentan que ‘parcharon’ al ‘Rey’. Lo buscaron del interior para que vaya a una región de la sierra y él pidió dos mil ‘cocos’, fuera del viaje en avión, hotel y comida. Le respondieron que solo había mil 500 lucas, pero cholas y si no quería podían llamar a otro. La neta que el muchacho aún cree que está ranqueado. Qué palta... Me voy, soy fuga.

