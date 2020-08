Del saque somos carnecita... El domingo me quedé hasta la medianoche disfrutando del Perú-Francia de 1982. Partidazo de Cueto. El ‘Poeta’ no solo habilitó, también marcó y sus pases en profundidad fueron un veneno para los galos. Genial lo de Uribe. Conchudo al rojo, el ‘Diamante’ volvió locos a los franceses con la ‘cuchara’ y la ‘elástica’, algo que muchos creen que Ronaldinho fue el primero en hacerlas.

El ‘Panadero’ Díaz haciéndose sentir como capitán y dejando su ‘regalito’ a cualquiera que pasaba por su lado. El ‘Tanque’ La Rosa entrando en el juego corto y tocando. Germán Leguía, con las medias caídas, comiéndose el mediocampo, el ‘Ciego’ Oblitas, puntero de aquellos, incansable corriendo y anotando dos golazos, uno anulado y otro del triunfo.

El ‘Patrón’ Velásquez quitaba, rascaba y pisaba las dos áreas. El Pogba de esos tiempos. Todos hicieron un partidazo. Táctica y técnicamente. Fue una noche histórica. La demostración de cuando confías en lo que tienes, en lo que sabes, puedes pintarle la cara a cualquiera. Nadie se asustó, ninguno arrugó y hasta repartimos ‘chocolate’ a los europeos.

En el fútbol puedes ganar, perder o empatar, pero siempre hay que salir a la cancha mirando de frente al rival. Y atacarlo. No me gustan esos equipos que se tiran los once atrás. Y no va cher...

La firme que el ‘Torito’ anda salado. En Ate no lo hicieron jugar, se fue a un club del norte para mostrarse y ahora que cambiaron de entrenador, no está en los planes. Ya le han dicho que no estará ni en la banca, pero no lo pueden echar porque el muchacho ocupa plaza de extranjeros y por la pandemia, solo se puede rescindir si es que el futbolista acepta irse. Asuuuuu...

‘Cortadito’ tiene a su viejita enfermita y pide ayuda. Desde que se levantó la cuarentena, se ha estado recurseando con algunas ‘fichas’ en San Luis y todo lo gastaba en medicinas, pero como no hay entrenamientos el ‘negocio’ anda bajo. El que quiera darle una mano lo encuentra en la puerta principal de la Videna todos los días. Vale...

A propósito, el ‘Churre’ ha salido positivo a coronavirus y su familia estuvo buscando oxígeno. Fueron unas horas de angustia hasta que lo consiguieron y le pusieron. Felizmente el hombre se está recuperando y ojalá pronto vuelva a estar sanito. Así es... Me voy, soy fuga.