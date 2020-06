Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Hay un run run bravo que el delantero que ‘guerreó’ para ir al Mundial de Rusia es ‘podrido’ al mango. Con él no va eso de amigos entre hombre y mujer. Aseguran que a su actriz le ha dicho que no quiere verla conversando con ‘Nandito’, un patita que decía quererla como una hermana. Le doy la razón porque a la mayoría se le va los ojos. Hay los que miran y respetan, también los que esperan un ‘juego de luces’ para avanzar y los maleados que tiran maicito y no les importa así choquen con la familia. Curuju...

El ‘Rei’ no tiene palabra. Me avisan que el gerente del equipo donde firmó este año, antes de contratarlo, le pidió un sencillo para que el número 1 del club le pague como si viniera de ganar el título. El volante aceptó el arreglo, puso su rúbrica, chapó 24 ‘lucas gringas’ de adelanto y cuando le pidieron que suelte la comisión, respondió que es una figura nacional y hasta ahora se hace el loco. Se vio con cerrojo. Así no es...

Me cuentan que el ‘Loco’ Casaretto, aquel de los dos goles a Brasil y que realizó un saltito inmortal en el Sudamericano del 75, anda malito e internado en un hospital. Lo peor es que está bajo de ‘fichas’ y no tiene para sus medicamentos. El tío, que entre sus grandes conquistas tiene a la rubia de la televisión, necesita del apoyo de la gente del fútbol. En Ate aseguran que van a mandarle un centro, pero también deben decir presente los peloteros de su época que están parados. Y no va a ser...

Me pasan la voz que el ‘Loquito’ que hoy ataja en una academia de Primera División es recontra bobo. Silencioso, callado, caleta y sin fotos, está enviando víveres, comida y propina a los de su barrio. Ha sido bien clarito que al primero que agradece públicamente o vía sus redes cuelga alguna foto, enseguida le cierra el ‘caño’. Da sin pedir nada a cambio y menos publicidad. Vale... me voy, soy fuga.