Del saque somos carnecita... La firme que ya es hora que Christian Cueva se comporte como un profesional del fútbol. Ahora que llegará a Turquía es la oportunidad para tener continuidad y pueda ser de ayuda en la selección. Después de hacer varias veces la del ‘Chavo’ debe aprovechar que se le presentó la Virgen en un club europeo.

A pesar de que no llega a un rankeado como Galatasaray, Besiktas o Fenerbahce, tiene la posibilidad de ser titular en un equipo donde no tendrá presión ni cuenta con jugadores top. Será el undécimo club de ‘Aladino’, que bordea los 29 años y debe darse cuenta de que la ‘joda’ ya fue. Las ‘fichas’ se acaban rápido, que se olvide de los berrinches, ponerse en plan con el técnico y estar ‘tirando maicito’ por todos lados. Talento y cualidades le sobran como para volver a destacar y vivir cómodamente cuando deje la pelotita. Todo depende de él. Y no va cher...

Ya me contaron que al ‘Ken II’ le han lavado la cabecita y lo están motivando con la idea de que puede ser el sucesor del ‘Depredador’ en la ‘Blanquirroja’. Dicen que lo ven más concentrado y ya no postea fotos en sus redes como cuando estaba con la ‘Turbo’. Aunque las malas lenguas aseguran que la administración lo ‘parchó’ y amenazó con mocharle el sueldo si lo volvían a ver metido en farándula. Curuju...

Hay un run run que varios muchachos del equipo del final de la avenida Javier Prado no lo pasan a ‘Iván Cruz’. Es que han notado que el ‘parrillero’ tiene su ‘argolla’ y lo peor de todo es que ahora que se han plantado con los trabajos por falta de pago, el hombre no ha dicho ni pío y se hace el loco. Muchos comentan que esas cosas no pasaban con ‘Don Goyo’. Qué palta...

Hay un dirigente de los ‘basureros’ que se ha aferrado a la mamadera y no la quiere soltar por nada del mundo. Encima se ha rodeado de dos actores. Uno la pega de bueno y es maletero al mango, y el otro es un pelucón que lo mejor que sabe es buscar entrenadores ‘parrilleros’ y hospedarlos en su casa. La nueva administración no los pasa, en cualquier momento se quita y otra vez empezarán las deudas en los jugadores. Ayayayay... Me voy, soy fuga.