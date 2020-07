Del saque somos carnecita... El domingo me quedé hasta pasada la medianoche para ver el Perú-Holanda de Argentina 78 y, a pesar que uno ya sabe el resultado, es bacán volver a ver a esos ‘bravos’ que tuvo la ‘Blanquirroja’. Fue el partido de Ramón Quiroga. Le remataron de todos lados, de todas las distancias, y siempre estuvo allí para mantener invicta su valla. No era un arquero grandazo como el brasileño Alisson, el holandés Van der Sar o el mismo Dida, pero tenía ubicación, buen juego con los pies, era palomilla, don de mando y un adelantado para su época. Aquella noche del 7 de junio de 1978, en el estadio de Mendoza, el ‘Loco’ estaba tan ganador que se dio el lujo de sacar cargado a Johan Neeskens de la cancha, porque estaba lesionado. Nadie le dijo nada, no lo ‘pecharon’ ni reclamaron. Ese día Quiroga se metió en la historia de nuestro fútbol. Ojo que la ‘Naranja mecánica’ venía de ser subcampeona del mundo en Alemania 74. Así es...

Tremendo lo de Juan Carlos Oblitas. Veloz, encarador, atrevido, sin miedo a la patada, un dolor de cabeza en los 90 minutos y siempre creando ocasiones de peligro para la Blanquirroja. Este video y el del Escocia son una clase de cómo debe jugar un extremo. Farfán, Carrillo, ‘Orejas’, Polo, Paolo Hurtado, ya tienen un charla técnica visual gratis. “Muñante me abría la cancha, a él lo conocían más”, declaró el ‘Ciego’ en una entrevista. Pero creo que es humilde de su parte. El zurdo no era quimboso ni jugaba para la tribuna, las veces que fue para adelante, nunca ‘arrugó’. Y eso que los holandeses pegaban duro. Y no va cher...

El ‘Patrón’ Velásquez hizo un trabajo silencioso, pero efectivo en la mediacancha. Marcó, quitó, entregó y generó. Solito se comió a los europeos que eran grandazos. Mi viejo siempre me decía que eran unos ‘cracks’, ahora que veo los partidos completos le doy la razón. José anticipaba, metía el chimpún por abajo y pierna fuerte para hacerse sentir. Limpió la cancha para que el ‘Nene’ y Muñante hagan lo que sabían hacer. Lo de ‘Chumpi’ siempre es un placer verlo en la zaga. El ‘Chiquillo’ Duarte, a pesar de su juventud, se contagió como si fuera un experimentado, Cueto, ‘Panadero’ Díaz, Manzo y La Rosa, todos hicieron un gran trabajo táctico. Una verdadera clase de cómo debe jugarse en equipo y nunca sentirse menos que el rival. Curuju....

El último viernes falleció el viejito de ‘Mágico’ Gonzales y a su casa de Chorrillos llegaron sus amigos y familiares como doña ‘Peta’ y el ‘Coyote’ Rivera. El tío era bien querido por sus vecinos. Desde aquí las fuerzas para Carlos, su papá ahora juega en el cielo. Así es... Me voy, soy fuga.