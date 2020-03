DEL SAQUE somos carnecita... No se necesitaba ser adivino para saber cuál iba a ser el final del ‘Profesor’ en Matute. Se lo había cantado hace un tiempo y ayer en su conferencia de despedida lo ratificó. El plantel se le volteó y todo se le fue de las manos.

“Siento que el grupo me escuchaba pero no me hacía caso”, dijo. Todo empezó a inicios de año cuando ya no lo quería a Leao ni a otros que llegaron sin que los haya pedido. Tampoco supo medir con la misma vara las indisciplinas que se dieron y eso le pasó factura. “Desde la pretemporada ya no me sentía bien, vi cosas que no me gustaron” y con eso ratificó lo que hace tiempo se la había cantado. Así es...

Lo que pasa en Alianza es que el grupo está PARTIDO y el ‘Profesor’ terminó por tirar la toalla cuando se enteró que la ‘gripe aviar’, de quien él mismo pidió su fichaje, le dio la espalda y estuvo en el tono de cumpleaños de la ‘Hiena’, en la previa del choque con Nacional. Allí estuvieron otros que poco les importó el mal momento y se sintió decepcionado. Por códigos no los tiró en cancha. Asuuuuu...

La firme que ya no entiendo qué pasa con Deza. Le han hablado, aconsejado, el hombre llora arrepentido, pero igual sigue saliendo en ‘ampays’. Anoche se transmitió otro junto a la ‘Chica realidad’ que es la que más está ganando, porque ha vuelto a la palestra y tiene contratos en clubes de foquito rojo. El delantero no se da cuenta que va camino a un final temprano en su carrera. Pobrecito... Me voy, soy fuga.