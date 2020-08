Del saque somos carnecita... La firme que no entiendo a esos tipos que tienen una relación con una chica que no los ama. Que sus pensamientos están en otro lugar. El caso más reciente es el de un ‘Rayo’. Yo voy de frente y no como sus amigos en los vestuarios que hablan bajito y lo hacen puré. Es el tema de moda de los peloteros y le dan a los tobillos. Todos coinciden en que tiene una ‘pelea de gatos’ en la cabeza. No se da cuenta de que la flaca tiene una ‘roca’ de corazón. Ella lo ningunea, maletea, a pesar de que la engríe con viajecitos a Cancún y regalitos. Qué feo...

MIRA: Jorge ‘Mango’ Olaechea: “Reyna y yo anulamos a Maradona sin patadas”

Me pasan la voz que le aconsejaron a ‘Aladino’ que analice bien la oferta de Gimnasia. El chato se emocionó con la llamada del Diego, pero en una reaccionó: ‘Dos locos juntos, no corre’. Maradona por ahí se mete una huasca con ‘ayudín’ y se acuerda de una travesura del chato y lo revienta. Así que mejor no pelearse con esa ‘bomba de tiempo’. El volante se entrena en la Videna y espera cerrar su fichaje de varios palos verdes en Turquía. Mejor...

Hay un run run que en un equipo del norte hay un chistoso que se computa el dueño y solo es un ‘zapato roto’ cuya labor es llevar chismes y contar los carnets. El plantel tiene atravesado al antipático. A ‘Guti’ lo encaró: “Me parece que tu sueldo es muy alto, voy a hablar con el presi para bajártelo”. El pelucón respiró profundo porque estuvo a punto de reventarlo. Ayayayay...

Desde aquí un abrazo grande y nuestras condolencias al arquero Manuel Heredia, quien perdió a su mamita por el maldito virus. Doña Esther Rojas ya descansa en paz. Resignación, tu viejita está al lado de Papalindo... Me voy, soy fuga.

Paolo Guerrero gol en el Inter de Porto Alegre vs. Coritiva

