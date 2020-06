Del saque somos carnecita... No digo nombres porque me gusta confirmar lo que escribo, solo me reafirmo en mi posición: no hay hombre sano. Solo hay el que se vende de buenito, caballerito, correcto, pero todos tienen un ‘monstrito’ que lo hace mirar fuera de casa, buscar lo prohibido y experimentar nuevos cariños. Unos son de avance, sin pudores, ‘kamikazes’, otros van de a poco, precavidos, ‘caletas’ y si los descubren tienen ‘barreta’ para ‘pasar piola’. Y no va ser...

Le veo la cara a ese ‘Ricolás’ y me parece que le encanta lo prohibido, lo que provoca riesgo, lo negado, para demostrar que él puede y hace lo que quiere. El mundo está lleno de locos y ahora con las redes están desatados. Así es...

Hay un run run de que ‘Chiquito’ está buscando un abogado, pero no para que lo defienda, sino que lo piensa parar de cabeza. Dicen que el ‘doc’ chocó con un personal del arquero y ahora está volando. La verídica que no debería ‘arañarse’ con el letrado, sino con la muchacha que no lo respeta. Hummm...

Me cuentan que la ‘Mosca’ lo mira mal a ‘Maca’ porque en el zoom que hizo el ‘Tigre’ con todos los técnicos y preparadores físicos de Primera, se preguntaron por qué un equipo peruano no ganaba un título internacional y el celeste aclaró que él había llegado a la final de la Libertadores con Markarián y saltó el del Cienciano campeón y subrayó que ellos sí alcanzaron un título a nivel continental. Desde allí, no se hablan. Quéeeee... Me voy, soy fuga.