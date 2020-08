Del saque somos carnecita... La firme que el caso de Ray Sandoval es uno de tantos que se repiten en nuestra pelotita. El joven futbolista que de a pocos echa su carrera al tacho. Ya lo dije, el talento no basta para brillar. Hay que ser profesional y saber rodearse de gente que te sume. En la curva descendente de un jugador hay dos cosas básicas: la poca fortaleza mental y el entorno negativo.

Esa mezcla es una ‘bomba de tiempo’ que estalla de la peor manera. Muchos de ellos creen que el auto del año, estar con la modelito de moda, ‘juergas’ y llenar de ‘fichas’ a los amigotes, son requisitos para destacar en la sociedad. La carrera del fútbol es corta. Si no la aprovechas, cuando cualgues los chimpunes estarás ‘mangueando’. Así es...

Todo se sabe, hay un técnico de un equipo grande que pide a sus jugadores que se cuiden y vayan derechitos a sus casas después de entrenar. Lo malo es que no predica con el ejemplo. El último fin de semana hizo una reunión con una ‘manchita’ y algunas muchachas, y se olvidó que su equipo reaparece el fin de semana y no hay billete para pagar a los futbolistas. Parece que se ha dado cuenta que con tantos problemas en el club, no está para pelear el campeonato. Ayayayay...

En los ‘Basureros’ hay un exdirectivo que está poniendo ‘trabas’ a los actuales administradores pero no cuenta que cuando un volante uruguayo se fue, le pidió 11 mil cocos para darle su pase. El ‘pelado’, como es calidoso y agradecido, mandó el billete, pero lo raro es que el depósito fue a parar a la cuenta del dirigente y no del club. Qué feo... Me voy, soy fuga.