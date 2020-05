Del saque somos carnecita... La firme que me da gusto que esa ‘Torre’ de La Punta haya sido ampayado con la ‘secuestradora’. Por lo menos, esta vez no lo captaron con una ‘bebita con sorpresa’. Lo que no entiendo es que la pega de millonario, que maneja fichas y su casa no está tarrajeada ni pintada. Se compra un carro de segunda, le llena el carrito de víveres a la ‘porrista’ y es tacaño con la familia. Eso no corre. Primero es tu sangre y lo que sobre para la calle. Sí, señores...

Todo se sabe. Ya me contaron que el zambito mano larga es un caso porque su vida está ‘Hiena’ de problemas. Como se olvidó de mandar la mensualidad a la madre de su ‘retoño’, le llegó una citación del juzgado y como hace 7 meses no hace el depósito, parece que le van a poner un castigo bien bravo. Encima, dizque es una jueza la que ve su tema. Hay varios que se han ido a su ‘río’ por juicio de alimentos. Asu ma’re...

La ‘Pulga’ está que invierte un buen sencillo en comprar terrenos en el sur de Lima. Arrancó por San Bartolo y ahora hace lo mismo en Lurín. Es de los mejores pagados en la MLS, tiene para un buen rato en el fútbol, pero va asegurando el futuro. Todo es bussinnes. Se proyecta en los negocios y si tiene que vender héctareas de papa, no se hace paltas. Y no va ser...

Me cuentan que el uno del último campeón de nuestro medio, está tomando muy seguido. Ya se le ha encontrado dos veces dormidito en el sofá y con los pantalones mojaditos. Uno en su casa de Juliaca y la penúltima en La Molina, donde su otro canal. Plop... Me voy, soy fuga.