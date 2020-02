Del saque somos carnecita... Ya me contaron que un ‘Patrón’ está en su peor momento. La ‘chamita’ de Lince lo ‘parchó’, le dijo que ya no va más, pero él confía, que al final lo buscará. Aunque las malas lenguas aseguran que ella ya cruzó la Javier Prado y ahora un muchachito que vive en El Bosque del Olivar, es quien le da cariño y monedas.com. Noooooo...

La verídica que el ‘Zancudito’ debería chequear día y noche los videos del noruego Haaland para que vea cómo define un delantero. Le pega de derecha o izquierda. Anticipa, gana por arriba, abajo, va fuerte, nunca espera, y todo lo ve gol, Patea de donde sea. El ‘9’ debe tener el arco en su cabeza. Se lo digo en buena onda para que explote. Así es...

Hay un run run que la ‘Muela’ estaría ‘patrullando’ muy seguido por ‘Caminos del Inca’. Me cuentan que ya lo vieron un par de días, después de entrenar. Dicen que ya encontró una muchachita que está en bastante y parece que ella es la culpable de que la pretemporada no tenga sus efectos deseados y por eso no llega a las divididas. Nooooo...

El ‘Loquito’ del Rímac está chapando por todos lados. Me avisan que juega para ‘Los Delfines’, pero a la vez presenta recibo por honorarios a una municipalidad del puerto. Aseguran que allí va un rato, se sienta en el estadio, saluda a los chibolitos y se arranca a su casa. Parece que allí ‘chapa’ la mitad de lo que le pagan en su equipo profesional. El que puede, puede... Me voy, soy fuga.